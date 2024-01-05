الجيش الإسرائيلي ينسحب من مخيم نور شمس مخلفًا دمارًا كبيرًا
انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم بعد اقتحام وحصار دام 40 ساعة، وسط اشتباكات وعمليات تجريف وتدمير للبنى التحتية، وفق شهود عيان.
وقال محمد طه، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بعشرات الآليات والدبابات العسكرية المخيم، وحاصره لمدة يومين تقريبًا.
وقام الجيش بأعمال تجريف وتدمير واسعة طالت البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلًا عن هدم المنازل والمرافق العامة.
وأضاف طه، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي تعمّد استخدام أساليب العقاب الجماعي المحرمة دوليًا، المتمثلة في القيام بعمليات تدمير وتجريف وتخريب لشبكات المياه والإنترنت والمرافق العامة ومداهمة المنازل وتكسير محتوياتها.
وأشار إلى أنه تمت مداهمة عشرات المنازل في منطقتي المنشية وجبل الصالحين وسط المخيم، واعتقال ما يقرب من 280 مواطنًا فلسطينيًا، وبعد التحقيق معهم ميدانيًا والاعتداء عليهم وتعذيبهم، تم الإفراج عن 200 شخص، فيما تبقى 80 رهن الاعتقال، إذ جرى تحويلهم إلى مراكز التحقيق.
من جانبه، أوضح مدير مستشفى طولكرم الحكومي (ثابت ثابت)، الدكتور أمين خضر، أنه تم حصار مخيم نور شمس لمدة يومين، وجرى منع طواقم الإسعاف من الوصول للجرحى والمصابين داخله، والتضييق على الكوادر الطبية عند الحواجز العسكرية.
وأضاف خضر، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن المستشفى استقبل حوالي 21 إصابة، 4 منها بالرصاص الحي، والباقي بكسور مضاعفة جراء ضرب الجنود الإسرائيليين لهم أثناء عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني.