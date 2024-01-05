الجيش الإسرائيلي ينسحب من مخيم نور شمس مخلفًا دمارًا كبيرًا

انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم بعد اقتحام وحصار دام 40 ساعة، وسط اشتباكات وعمليات تجريف وتدمير للبنى التحتية، وفق شهود عيان.

وقال محمد طه، رئيس اللجنة الشعبية في مخيم نور شمس، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم بعشرات الآليات والدبابات العسكرية المخيم، وحاصره لمدة يومين تقريبًا.

وقام الجيش بأعمال تجريف وتدمير واسعة طالت البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلًا عن هدم المنازل والمرافق العامة.