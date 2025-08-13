logo
العالم العربي

لاريجاني من بيروت: على الدول الأجنبية ألا تعطي أوامر للبنان

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجانيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
13 أغسطس 2025، 11:55 ص

دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الدول الأجنبية إلى عدم "إعطاء أوامر للبنان"، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية لا تتدخل في صنع القرار اللبناني.

وقال لاريجاني بعد مباحثات مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيروت، الأربعاء، إن على الدول الأجنبية ألا تعطي أوامر للبنان، داعيا إلى عدم الخلط بين "العدو والصديق".

وأوضح أن من يتدخلون في شؤون لبنان هم من يملون الخطط والمواعيد النهائية. 

ولفت إلى أن أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية ويحظى بدعم جميع الأطراف "سيكون محل احترام طهران"، مشيرًا إلى أن لبنان يمتلك القدرة على اتخاذ قراره بنفسه.

كما جدد تأكيده على دعم إيران لسيادة لبنان واستقلاله، معربا عن رغبة طهران في الحفاظ على علاقات الصداقة مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.

