العراق.. توقيف شرطيين بعد هروب مسؤول ديني سابق من السجن

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء، هروب مسؤول ديني سابق مدان بالفساد من مركز شرطة في بغداد، ما أدى إلى توقيف عدد من الضباط والشرطيين على خلفية تواطؤ محتمل والمساعدة على الهرب.

واعتُقل سعد كمبش، الرئيس السابق لديوان الوقف السني، الذي يتولى بصورة رئيسية إدارة المراقد والمساجد السنية وغيرها من ممتلكات مدنية، في 21 آذار/مارس الماضي.

وبعد ذلك صدر حكم عليه "بالحبس الشديد أربع سنوات" لإدانته "بمخالفة واجبات وظيفته عمدًا والتسبب في إضرار المال العام".