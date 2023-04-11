الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين.. واندلاع مواجهات عنيفة
نفذت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عملية اقتحام واسعة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ومخيم جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حيي الهدف والجابريات ومحيط مخيم جنين، ونشرت القناصة على أسطح بعض المنازل التي داهمتها".
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل الفلسطيني ماهر تركمان في جنين، والذي تتهمه باطلاق النار على حافلة في الأغوار مع نجله وابن شقيقه، بحسب "وفا".
كما حاصرت قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي أحد المنازل بحي الهدف المحاذي لمخيم جنين، وسمع دوي انفجارات في المكان.
واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، فيما لم يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.
ونقل موقع "معا" الفلسطيني، عن مصادر عبرية لم يسمها، أن العملية الإسرائيلية في جنين، تهدف إلى اعتقال مجموعة من "المطلوبين".
وأشار الموقع إلى أن القوات الإسرائيلية، اعتقلت الشقيقين نور وعبدالصقر من منزلهما في حي الجابريات في جنين، كما اعتقلت الشاب أحمد سوقية بعد مداهمة منزله.