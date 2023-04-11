الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين.. واندلاع مواجهات عنيفة

نفذت قوات من الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عملية اقتحام واسعة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ومخيم جنين، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حيي الهدف والجابريات ومحيط مخيم جنين، ونشرت القناصة على أسطح بعض المنازل التي داهمتها".

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل الفلسطيني ماهر تركمان في جنين، والذي تتهمه باطلاق النار على حافلة في الأغوار مع نجله وابن شقيقه، بحسب "وفا".