غارة إسرائيلية على دمشق توقع 7 قتلى (صور وفيديو)

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، غارة عنيفة على العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، بحسب ما صرح به مصدر عسكري بوزارة الدفاع السورية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر العسكري قوله: "حوالي الساعة 20.15 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل".

وأضاف أن الغارة استهدفت "أحد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة 11 آخرين بجروح".

وتابع المصدر العسكري: "الغارة أدت إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وما يزال العمل مستمرا لإنقاذ آخرين من تحت الأنقاض".

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الغارة استهدفت مبنى يتردد عليه قيادات "الحرس الثوري" الإيراني وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وهو ما أكدته القناة 12 العبرية.

وأشار المرصد السوري إلى أن من بين قتلى الغارة الإسرائيلية 2 من جنسية غير سورية.

وكانت أنباء قد تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي قد ألمحت إلى أن الغارة استهدفت قيادياً بارزاً في "الحرس الثوري" الايراني.

ونشرت حسابات إيرانية، عبر منصات التواصل أنباء عن أن المستهدف هو محمد رضا فلاح زاده نائب قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، في الوقت الذي نفت فيه السفارة الإيرانية في دمشق ذلك.

وأشارت مصادر إلى أن الغارة الإسرائيلية، استهدفت منطقة تقع في محيط السفارة الإيرانية في العاصمة السورية، والتي كانت قد تعرضت للاستهداف من جانب إسرائيل قبل عدة أشهر ما أدى لتصاعد الهجمات العسكرية المباشرة بين الجانبين.

وذكر صحيفون أنه يتم إخلاء المواطنين والمصابين في الطوابق العلوية من البناء المستهدف بواسطة سلالم سيارات فوج إطفاء دمشق نتيجة تضرر درج المبنى جرّاء الغارة.

وكانت مصادر سورية رسمية قد أعلنت أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.

وقال شهود عيان إن الغارة وقعت في منطقة تبعد نحو 500 متر عن السفارة الإيرانية، وشهدت المنطقة حركة كثيفة لسيارات الإسعاف.