مستقبل غزة والبحر الأحمر.. بلينكن يعود للمنطقة بحقيبة مثقلة بالملفات

على وقع استمرار الحرب في غزة، وازدياد مؤشرات التصعيد في لبنان والبحر الأحمر، يعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط للمرة الرابعة منذ السابع من أكتوبر، في زيارة يرى محللون أنها تأتي لرسم خطوط حمراء أمام السلطات الإسرائيلية، ومناقشة مستقبل غزة بعد الحرب، وبحث التهديدات في البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يزور بلينكن خلال رحلته، إلى جانب إسرائيل، الإمارات والأردن، والسعودية، والضفة الغربية، ومصر، بالإضافة لتركيا، واليونان.

خفض التصعيد

وترى الباحثة في الشأن الدولي ومكافحة الإرهاب، رشا عمار، أن أهم الملفات التي سيبحثها بلينكن هي محاولة خفض التصعيد الإقليمي المحتمل بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري من جانب إسرائيل، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في توسيع دائرة الحرب.

وقالت إن بلينكن سيحاول فتح حوار دبلوماسي موسع خلال زيارته، وسيركز على تهدئة الأزمة والتفاوض بشأن وقف إطلاق النار، خاصة أن الزيارة ستشمل عددًا كبيرًا من دول المنطقة.

وتعتقد الباحثة أن بلينكن سيمارس الضغط على الحكومة الإسرائيلية لخفض التوتر ووقف الحرب، وهو خيار يبدو أن حكومة نتنياهو المتشددة باتت على استعداد لقبوله مع فشل تحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية وزيادة الخسائر المادية والبشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية، وفق قراءتها.