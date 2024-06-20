"التدمير الممنهج".. استراتيجية إسرائيلية لابتلاع أراضي غزة "في صمت"

تعمل إسرائيل "بصمت" على قضم أراضٍ من قطاع غزة لإقامة مناطق أمنية عازلة على مختلف الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية، وكانت عمليات التدمير في بعض المناطق خطوات في مسار تحقيق ذلك الهدف وهو أحد الأهداف الاستراتيجية للحرب، حسبما قال محللون لـ"إرم نيوز".

وذكرت تقارير عبرية، أن "الجيش الإسرائيلي شقَّ طريقًا جديدًا بين معبري كرم أبو سالم ورفح جنوبي القطاع اسمه طريق "دافيد"، كما بدأ الإعداد للبقاء في محور فيلادلفيا لفترة طويلة.

وأشارت تلك التقارير إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي الجيش الإسرائيلي لإنشاء المنطقة الأمنية العازلة على مختلف حدود القطاع، لافتة أن قوات الجيش تعمل على تدمير المباني الواقع على الحدود من أجل ضمان إنشاء المنطقة العازلة.