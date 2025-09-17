الدفاع المدني لـ"إرم نيوز": الجيش الإسرائيلي استخدم أكثر من 25 روبوت مفخخ في مدينة غزة أمس

السعودية تدين العملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة

من الغارات الإسرائيلية على مدينة غزةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

نددت السعودية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات بالعملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات لعمليات توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ومواصلتها ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات فعلية تضع حدًا لهذا النهج الإجرامي القائم على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء العملية العسكرية المكثفة في قلب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، "بدأنا العملية العسكرية المكثفة نحو قلب مدينة غزة لحسم حماس في معقلها الأرهابي"، وفق تعبيره. 

