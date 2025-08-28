للضغط على بيروت.. تقرير عبري يكشف "استنجاد" نعيم قاسم بالميليشيات العراقية

كشف تقرير عبري عن طلب ميليشيا "حزب الله" اللبنانية من قيادة "الإطار التنسيقي"، وهي الهيئة التي توحِّد الأحزاب الشيعية الموالية لإيران في العراق، الضغط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لتجميد حركة التجارة مع الحكومة اللبنانية "عقابا" على مبادرتها لنزع سلاح الحزب.

ووفقًا لما نقله تقرير موقع "نتسيف" العبري عن مصادر "عراقية"، فسَّرت مصادر مطلعة تلك الممارسات بـ"الخطوة التي قد تشكل ضربة قاسية للاقتصاد اللبناني، ولا سيما أن العراق من أكبر خمسة شركاء تجاريين للبنان؛ فإلى جانب سلع أخرى، يُصدّر لبنان إلى العراق مواد غذائية وأدوية ومنتجات صناعية خفيفة بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار سنويًّا. إضافة إلى ذلك، وقّع لبنان اتفاقيات نفطية خاصة مع العراق تُساعده على مواجهة النقص الحاد في الوقود.

وفيما قللت مصادر "نتسيف" من احتمالات موافقة رئيس الوزراء العراقي على تجميد العلاقات مع لبنان لصالح "حزب الله"، قال الصحافي الإسرائيلي المتخصص في الملف الاقتصادي دورون بيسكن إن "طلب الحزب يُظهر مدى افتقاره إلى أدوات ضغط، يمكنها عرقلة تنفيذ قرار نزع سلاحه، حتى إذا وصل الأمر إلى تدمير الشركات اللبنانية".

وبحسب التقرير، حتى لو لم تتحرك الحكومة العراقية ضد نظيرتها اللبنانية، وفقًا لمطالب "حزب الله"، لن يتردد نعيم قاسم في محاولة تجنيد مقاتلين شيعة من مختلف أنحاء العالم، والاستعانة بهم في تعويض الخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب في حربه الأخيرة مع إسرائيل، والتي أفقدته الآلاف من طلائع الصفوف الأولى بما في ذلك الأمين العام حسن نصر الله، حسب تحليلات الموقع العبري.

وبموجب التحليلات ذاتها، أشار تقرير "نتسيف" إلى أن أكثر المصادر المتاحة لتجنيد المقاتلين، هو "كتائب حزب الله"، المعروفة بـ"حزب الله العراقي"، التي تضم هي الأخرى آلاف المقاتلين الشيعة. ونظرًا لتعرضها حاليًّا لضغوط من الحكومة العراقية لنزع سلاحها، فمن غير المستبعد جنوح المقاتلين العراقيين للانضمام إلى صفوف التنظيم في لبنان، حفاظًا على موارد سبل العيش القادمة من إيران.