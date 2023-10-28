توقيف المئات في تظاهرة يهودية دعما لغزة في نيويورك

وأظهرت مشاهد المحطة وقد عجت بالمحتجين الذين رفعوا لافتات كتب عليها "الحرية للفلسطينيين" و"احزنوا على القتلى وناضلوا من أجل الأحياء".

وقد أطلق حاخامات التجمع بإضاءة شموع عطلة السبت وبتلاوة صلاة الموتى اليهودية، وقالت الحاخامة ماي يي، في بيان نشره المنظمون: "السبت هو يوم راحة عادة، لكننا لا يسعنا أن نرتاح فيما إبادة جماعية ترتكب باسمنا، حياة الفلسطينيين والإسرائيليين وثيقة الارتباط، ولا يمكن للأمن أن يكون إلا بإقامة العدالة والمساواة والحرية للجميع".

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، أن 7326 شخصا قتلوا، معظمهم مدنيون، وبينهم أكثر من ثلاثة آلاف طفل؛ جراء عمليات القصف الكثيفة التي تشنها إسرائيل ردا على هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فيما قتل 1400 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، في هجوم غير مسبوق شنته حماس داخل الأراضي الإسرائيلية.