مستوطنون يستولون على أراض فلسطينية جديدة بالضفة الغربية

يذكر أن المستوطنين يحاولون منذ سنوات السيطرة على تلك المنطقة، حيث تم قطع الطريق الزراعي الذي يصل الخربة بديراستيا منذ إقامة مستوطنة "حفاة يائير"، بالإضافة إلى محاولات عديدة سابقة لنصب خيام وتشييد وترميم كهوفٍ قريبة في إطار التوسع والاستيلاء على مزيد من الأراضي واستغلالها.

ومن جهته، قال محافظ سلفيت اللواء عبدالله كميل، في تصريح إعلامي، إن "السياسة القائمة عند إسرائيل هي الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الفلسطينيين في محافظة سلفيت، تحت حجج مصطنعة".

وأضاف كميل أن "المطلوب ليس فقط خلق رأي عام دولي ضاغط، بل التحرك العاجل على كافة الصعد من أجل وقف عمليات الاستيطان والمصادرة المستمرة لأراضينا من أجل توسعة المستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية".