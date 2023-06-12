السوداني: سنراجع البنود المعدلة في الموازنة الجديدة

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن حكومته ستراجع البنود التي جرى تعديلها في الموازنة الجديدة.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب العراقي على الميزانية الاتحادية للأعوام 2023، 2024، 2025، والتي تبلغ 198.9 تريليون دينار "153 مليار دولار".

وقال السوداني إن "الحكومة ارتكزت في تقديمها للموازنة الاتحادية الثلاثية على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي تبناها البرنامج الحكومي"، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.