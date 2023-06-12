السوداني: سنراجع البنود المعدلة في الموازنة الجديدة
كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن حكومته ستراجع البنود التي جرى تعديلها في الموازنة الجديدة.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب العراقي على الميزانية الاتحادية للأعوام 2023، 2024، 2025، والتي تبلغ 198.9 تريليون دينار "153 مليار دولار".
وقال السوداني إن "الحكومة ارتكزت في تقديمها للموازنة الاتحادية الثلاثية على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي تبناها البرنامج الحكومي"، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي.
وكشف السوداني أن "الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري الذي أقره من مجلس النواب".
وكان مجلس الوزراء العراقي صوّت، في 13 آذار/مارس، على الموازنة، وأضاف السوداني أنها "تأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي تمس متطلبات المواطنين وتهدف لتحقيق طموحاتهم، خصوصاً في مجالات التعمير والبنى التحتية والخدمات".
وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى أن حكومته "ارتكزت في تقديم الموازنة الاتحادية الثلاثية على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي نتبناها في البرنامج الحكومي، وهي خطوة إجرائية وعلمية تحمل حلولاً لظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع أو فشلها، التي رافقت الحكومات طيلة السنوات الماضية، وهذه الرؤية كفيلة بتقليل الإنفاق التشغيلي وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص".
وتشمل الميزانية الاتحادية الثلاثية للعراق إنفاقاً قياسياً على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.
ووفقاً لمشرعين ووثيقة الميزانية، يقدّر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي، ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.