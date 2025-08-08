نتنياهو لميرتس: ألمانيا تكافئ الإرهاب

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحظر الألماني على توريد الأسلحة لإسرائيل، معتبرا أن "ألمانيا تكافئ الإرهاب".

أخبار ذات علاقة ألمانيا توقف الصادرات العسكرية لإسرائيل

وقال نتنياهو للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال اتصال، "قدمتم مكافأة للمسؤولين عن الهجوم الأكثر فظاعة ضد اليهود منذ الهولوكوست"، في إشارة لهجوم 7 أكتوبر، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو أعرب خلال حديثه لميرتس عن خيبة أمله من قرار فرض حظر على تسليح إسرائيل، متهما ألمانيا بأنها "تكافئ الإرهاب" بدلًا من دعم حرب إسرائيل ضد حماس.

وأضاف البيان أن "نتنياهو أوضح أن هدف إسرائيل ليس السيطرة على غزة، بل تحريرها من حماس".

أخبار ذات علاقة ميرتس يتعرض لـ"نيران صديقة".. ائتلافه يطالبه بموقف صارم تجاه إسرائيل

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قال، اليوم الجمعة، إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامه في قطاع غزة حتى إشعار آخر، ردًا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.

وأضاف ميرتس في بيان أن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرًا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة، بحسب رويترز.