عودة المَسيرات على حدود قطاع غزة مع إسرائيل

أعلنت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" اليوم الأربعاء، إعادة تجهيز وتأهيل مخيمات العودة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

وأكدت الهيئة في بيان لها، اطلعت عليه "إرم نيوز" أنه "سيتم بدء العمل الفعلي في مخيمات العودة على حدود غزة اعتبارًا من الأربعاء.

وأضافت أن "قرار عودة فعاليات مَسيرات العودة يأتي في ظل تشديد الحصار على قطاع غزة، من قبل إسرائيل، وعدم قدرة الوسطاء على إلزامها بالاتفاقيات السابقة".

وشهدت الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة بين عامي 2018 و2019، مسيرات وحشودات ليلية لإرباك الجيش الإسرائيلي المتواجد عند الحدود، تخللها مواجهات عنيفة وإطلاق رصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وعمل الفلسطينيون المشاركون في مَسيرات العودة، على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه إسرائيل، ووصلت بعض البالونات إلى العمق الإسرائيلي بسبب الرياح، وأحدثت حرائق عدة.

وقُتل خلال المَسيرات السابقة 217 فلسطينيًّا وأصيب المئات، وانتهت بتقديم إسرائيل تسهيلات لسكان غزة دون إنهاء الحصار.