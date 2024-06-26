سقوط صاروخ بالقرب من سفينة جنوبي عدن باليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إن ربان سفينة تجارية أبلغ عن سقوط صاروخ في المياه على مقربة من السفينة على بعد 52 ميلا بحريا جنوبي مدينة عدن في اليمن.

وأضافت الهيئة، التي تقدم معلومات أمنية، أنها تلقت تقريرا عن الواقعة يفيد بسلامة الطاقم وبأن السفينة تتجه إلى ميناء التوقف التالي.

وأصيبت حركة التجارة العالمية بالارتباك بسبب هجمات الحوثيين التي أجبرت مالكي السفن على تغيير مسارها بعيدا عن طريق قناة السويس المختصر، وقوبلت هجماتهم بغارات أمريكية وبريطانية منذ فبراير شباط.

وشن الحوثيون المتحالفون مع إيران عشرات الهجمات على الشحن الدولي في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بقطاع غزة.