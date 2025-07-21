الأمن السوري يباشر بإجلاء عائلات البدو من السويداء إلى درعا (صور)

استقبل قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي، وقائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهر عمران، عوائل عشائر البدو الذين كانوا محتجزين في مدينة السويداء ، حيث تم إجلاء هذه العوائل وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي، التي عملت على تأمين المنطقة وضمان سلامة المدنيين، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت مصادر إعلامية سورية بأن العائلات التي خرجت من السويداء ستنقل إلى مراكز إيواء في محافظة درعا، حيث تم إنشاء 25 مركز إيواء في مدينة بصر الحرير بالمحافظة.

وصباح اليوم، أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء العميد أحمد الدالاتي، فرض طوق أمني حول السويداء لفرض الأمن ووقف الأعمال القتالية، كاشفا عن اتفاق لإخراج المدنيين الراغبين في مغادرة السويداء.

وقال الدالاتي في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية: "بعد جهود حثيثة بذلتها وزارة الداخلية، تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإخراج جميع المدنيين الراغبين في مغادرة محافظة السويداء بسبب الظروف الراهنة، إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم".

وأضاف الدالاتي: "نؤكد التزامنا الكامل بتأمين خروج جميع الراغبين بمغادرة محافظة السويداء، وسنوفّر إمكانية الدخول إليها للراغبين بذلك، في إطار جهودنا المتواصلة لترسيخ الاستقرار وإعادة الأمان إلى المحافظة".

وتابع: "فرضنا طوقا أمنيّا في محيط السويداء لتأمينها وإيقاف الأعمال القتالية فيها؛ للحفاظ على المسار الذي سيؤدي إلى المصالحة والاستقرار في المحافظة".