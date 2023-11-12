"واشنطن بوست": مكانة أمريكا عالميًّا مهددة بفعل معاناة غزة

حذَّر تقرير أمريكي من تضرر مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط والعالم بفعل ازدواجية المعايير تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن "الغضب ينعكس نحو الولايات المتحدة وليس فقط ضد إسرائيل، في الشارعين العربي والعالمي بشكل متزايد بسبب الخسائر المدنية الهائلة للحرب الإسرائيلية على غزة".

وأضاف "طوال رحلات وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط وآسيا خلال الأسبوع الماضي، وجَّه إليه رؤساء الوزراء والدبلوماسيون اللوم بشأن التصرفات الإسرائيلية، واتهم العديد منهم الأسلحة الأمريكية بتسهيل الهجمات، وأن الجهود المبذولة للضغط من أجل وقف مؤقت لأسباب إنسانية، بدلًا من وقف دائم لإطلاق النار هي صيغة لاستمرار العنف ضد غير المقاتلين".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، متحدثًا إلى جانب بلينكن في عمّان، إن "المنطقة بأكملها تغرق في بحر من الكراهية سيرسم ملامح الأجيال القادمة".

ودعا الصفدي واشنطن إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على المدنيين قائلًا: "للولايات المتحدة دور قيادي تلعبه في هذه الجهود. وعليها وعلينا جميعًا تقع المسؤولية الثقيلة لإنهاء هذه الكارثة".