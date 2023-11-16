واشنطن تريد ضغطاً صينياً على إيران لعدم توسع صراع الشرق الأوسط

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تود أن تشهد استخدام الصين قنوات اتصالاتها مع إيران لتوصيل رسالة مفادها بأنه ينبغي تجنب اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.

وقال كيربي: "نود قطعًا تشجيعهم على استخدام هذه القنوات في أن يكرروا للإيرانيين أننا لا نريد أن نشهد تكريس الصراع في المنطقة أو تصعيده".

وجاءت تصريحات كيربي ردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تلقى تطمينات من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأنه سيحث إيران على وقف مهاجمة القوات الأمريكية في سوريا والعراق.