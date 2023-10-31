الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لميليشيا "حزب الله" جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء أنّه شنّ غارات جوية ضدّ منشآت ومواقع في جنوب لبنان تابعة لمييشيا "حزب الله" المدعوم من إيران.

وقال الجيش في منشور على منصّة "إكس" (تويتر سابقاً) إن "طائرات مقاتلة هاجمت قبل قليل بنى تحتية لميليشيا حزب الله الإرهابية على الأراضي اللبنانية".

وأضاف أنّه "من بين البنى التحتية التي تمت مهاجمتها، تمّ تدمير أسلحة ومواقع وأماكن تستخدمها الميليشيا".

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ 3 أسابيع تبادلاً للقصف بين ميليشيا حزب الله والدولة العبرية على وقع الحرب الدائرة في قطاع غزة.

والإثنين، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أنه يعمل على "تجنيب لبنان دخول الحرب".