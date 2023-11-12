ماكرون لهرتسوغ: لم أتهم إسرائيل بإيذاء المدنيين "عمدًا"
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، إنه "لم يتهم إسرائيل بإيذاء المدنيين عمدًا" في غزة، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وفق بيان للرئاسة الإسرائيلية، اليوم الأحد.
ورحب هرتسوغ بالاتصال الذي "أوضح" فيه ماكرون تصريحاته، بحسب البيان.
وكان ماكرون قد حضّ إسرائيل، في مقابلة بثتها "بي بي سي"، مساء الجمعة، على وقف القصف الذي يقتل مدنيين في غزة، قائلًا: "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون.. هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء، هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل".
وقالت الرئاسة الإسرائيلية إن "الرئيس ماكرون أوضح أنه لم تكن لديه نيّة اتهام إسرائيل بتعمد إيذاء مدنيين أبرياء في إطار الحملة ضد منظمة حماس الإرهابية".
وأوضح الرئيس الفرنسي أن تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية "تتعلق بالوضع الإنساني الذي يظل قضية مهمة بالنسبة له وللعديد من الدول".
كما "أكد أنه يدعم بشكل لا لبس فيه حق إسرائيل وواجبها في الدفاع عن نفسها"، وأعرب عن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس، بحسب المصدر نفسه.
وقالت الرئاسة الإسرائيلية إن تصريحات ماكرون "تسببت بكثير من الألم والانزعاج في إسرائيل".
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصريحات ماكرون، خلال مؤتمر صحفي أمس السبت، بأنها "خاطئة لجهة الوقائع والموقف الأخلاقي".
وأضاف نتنياهو: "المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالمدنيين ينبغي ألا تُنسب إلى إسرائيل، بل إلى حماس".