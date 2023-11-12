ماكرون لهرتسوغ: لم أتهم إسرائيل بإيذاء المدنيين "عمدًا"

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، إنه "لم يتهم إسرائيل بإيذاء المدنيين عمدًا" في غزة، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وفق بيان للرئاسة الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ورحب هرتسوغ بالاتصال الذي "أوضح" فيه ماكرون تصريحاته، بحسب البيان.

وكان ماكرون قد حضّ إسرائيل، في مقابلة بثتها "بي بي سي"، مساء الجمعة، على وقف القصف الذي يقتل مدنيين في غزة، قائلًا: "في الواقع اليوم ثمة مدنيون يُقصفون.. هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء، هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل".

وقالت الرئاسة الإسرائيلية إن "الرئيس ماكرون أوضح أنه لم تكن لديه نيّة اتهام إسرائيل بتعمد إيذاء مدنيين أبرياء في إطار الحملة ضد منظمة حماس الإرهابية".