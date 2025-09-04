"سفير العهدين".. بشار الجعفري يواصل عمله في موسكو "بضغط روسي"

قالت مصادر سياسية سورية إن سفير النظام السوري السابق في موسكو، بشار الجعفري، ما زال على رأس عمله في سفارة سوريا في موسكو، ويمثل المصالح السورية في روسيا، بعد خمسة أشهر على قرار استدعائه إلى الإدارة المركزية في وزارة الخارجية السورية بدمشق.

وقالت المصادر لـ "إرم نيوز" إن السفير السوري في موسكو رفض طلب وزارة الخارجية السورية بالعودة إلى دمشق، فيما لعبت موسكو دورا أساسيا في استمراره في منصبه، حيث رفضت قرار السلطات السورية بسحبه وتعيين آخر بدلا عنه، وأشارت المصادر إلى أن تعيين سفير جديد في موسكو أو في أي بلد آخر غير ممكن من دون توافق البلدين عليه.

وتؤكد المصادر بأن دمشق رضخت للضغوط الروسية، وأبقت الجعفري في منصبه، وأكدت أن زيارة وزير الخارجية أسعد شيباني إلى موسكو في أواخر تموز / يوليو الماضي تناولت هذا الملف، الذي تم حسمه بإبقاء الجعفري سفيرا لسوريا في موسكو حتى إشعار آخر.

بالمقابل، قامت الخارجية السورية بتغيير كامل لطاقم السفارة السورية التي كان نظام الأسد قد عينها في موسكو، واستبدلت معظم الموظفين والديبلوماسيين الذين يعملون في السفارة السورية في موسكو بقيادة بشار الجعفري، وفقا لمصادر "إرم نيوز".

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أصدر قرارا في أوائل إبريل/ نيسان الماضي، يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية في روسيا والمملكة العربية السعودية إلى الإدارة المركزية في الوزارة.

لكن السفير السوري في روسيا رفض القرار، وعبّر عن استغرابه من قرار وزير الخارجية، مع الإشارة إلى أن "رفضه للعودة لا يتعلق بتمسكه بمنصبه، خاصةً أنه تجاوز سن التقاعد، ويعاني من وضع صحي يستلزم المتابعة". لكنه يرى، وفقا لمصدر تحدث إلى "إرم نيوز" في وقت سابق، أن القرار "قصير النظر وارتجالي ويضر بمصالح سوريا في هذه المرحلة"، وخاصةً أن الوزارة تتجه لتعيين قائم بالأعمال من العاملين في السفارة نفسها.

رفض و.. انشقاق

وأمس، نقلت مصادر إعلامية سورية عن دبلوماسيين، أن السفير السوري في القاهرة ومندوب دمشق لدى جامعة الدول العربية، حسام الدين آلا، رفض قرار وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية، بإعادته إلى الإدارة المركزية في دمشق، وغادر مباشرة إلى سويسرا حيث تقدّم بطلب لجوء سياسي.

وكانت وزارة الخارجية السورية، أصدرت بتاريخ 29 حزيران/يونيو 2025 قرارا يقضي بإعادة السفير آلا إلى دمشق ومنحه فترة لترتيب أوضاعه، انتهت مطلع آب/أغسطس. لكن الدبلوماسي السوري غادر القاهرة فور انتهاء المدة المحددة، متوجها إلى سويسرا حيث قدم استقالته رسميا من منصبه عبر رسالة أرسلها إلى الوزارة.

حركة نقل وإعادة هيكلة

وأصدرت الخارجية السورية قبل أيام، قراراً بإعادة مجموعة من الدبلوماسيين من أربع دول عربية وغربية إلى الإدارة المركزية في دمشق. وقالت مصادر إعلامية سورية مقربة من السلطات السورية، إن القرار شمل السفارات السورية في بيروت، والرياض، وبرلين، إضافة إلى القنصلية في إسطنبول، والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار المصادر إلى أن وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، أصدر القرار قبل أيام، ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ الفعلي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في إطار إعادة هيكلة البعثات الدبلوماسية السورية.

وفي 19 آب الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتعيين إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة ومندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان إنّ هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الحضور الدبلوماسي السوري على الساحة الدولية، وإبراز الكفاءات الوطنية ذات الخبرة القانونية والحقوقية.

اتهامات بالتحريض

وشهدت الفترة الماضية اتهامات للسفارات السورية في الخارج بالتحريض على السلطات الحاكمة في دمشق، وخاصة بعد ارتكاب مجازر الساحل، ومن ثم السويداء، حيث اتُهم العديد من الدبلوماسيين وموظفي هذه السفارات، وخاصة في أوروبا، بالتحريض على التظاهر ضد الإدارة الحالية في المدن الأوروبية.

أما سفير سوريا في موسكو، بشار الجعفري، فينظر إليه على نطاق واسع بين أنصار السلطة الجديدة، بأنه ما زال وفيا للنظام السابق، بالرغم من خروجه في كلمة مصورة بعد سقوط الأسد معلنا أن "العديد من السوريين الوطنيين عانوا من الظلم والتهميش بسبب منظومة الفساد التي ألحقت الدمار بمقدرات البلاد ومؤسساته". وأكد حينها تأييده للإدارة الجديدة ووضع نفسه تحت تصرفها.

وكان الجعفري قد مثّل نظام الأسد لسنوات طويلة لدى الأمم المتحدة، ودافع بشدة عن سياسات بشار الأسد، ليصبح أحد أبرز وجوه النظام في المحافل الدولية، قبل أن يتم نقله إلى موسكو في السنوات الأخيرة.