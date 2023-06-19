الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنين الفلسطينية
أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاعتداءات الإسرائيلية عبر عمليات القصف الجوي وإطلاق النار على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وطالبت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، مساء اليوم الإثنين، السلطات في إسرائيل بخفض التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات ترفع من حدة التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت الخارجية الإماراتية في بيانها إلى أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة، الرامية إلى وقف تصاعد التوتر، والدفع نحو إحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد بيان الوزارة على أهمية وضع حد للممارسات غير الشرعية، التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.