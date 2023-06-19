الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على جنين الفلسطينية

وأشارت الخارجية الإماراتية في بيانها إلى أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة، الرامية إلى وقف تصاعد التوتر، والدفع نحو إحياء عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد بيان الوزارة على أهمية وضع حد للممارسات غير الشرعية، التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.