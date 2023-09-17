وسط تشديد أمني.. مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية في أحياء القدس

أدى العشرات من المستوطنين المتدينين الإسرائيليين، اليوم الأحد، طقوسًا وصلوات "تلمودية" في عدد من أحياء وشوارع البلدة القديمة بمدينة القدس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

يأتي ذلك تزامنًا مع الأعياد اليهودية، التي استهلها المستوطنون صباحًا باقتحام العشرات منهم المسجد الأقصى، وتجمع بعضهم في طريق الوادي المؤدي للمسجد الأقصى وأدوا رقصات "استفزازية" للمسلمين هناك.

وشهدت منطقتا طريق باب السلسلة وباب حطة في القدس كذلك إقامة صلوات ورقصات من جانب المستوطنين ضمن الطقوس الاحتفالية المذكورة.

وكانت السلطات الأمنية الإسرائيلية اتخذت جملة من الإجراءات المشددة في القدس والضفة الغربية مع تزايد التحذيرات من احتمالية تنفيذ عمليات فلسطينية في ظل الأعياد اليهودية.