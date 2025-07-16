المرصد السوري: الغارات الإسرائيلية استهدفت قصر محافظ درعا ومواقع عسكرية بارزة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء على محافظة درعا جنوبي سوريا، استهدفت مواقع أمنية وعسكرية بارزة.

وأفاد المرصد أن الغارات استهدفت محيط قصر المحافظ وفرع الأمن العسكري ومبنى النفوس داخل مدينة درعا، وسط معلومات عن دمار كبير في الأبنية المستهدفة.

أخبار ذات علاقة تجدد الغارات الإسرائيلية على درعا جنوبي سوريا (فيديو)

ولم يتم التثبت بعد من عدد الإصابات جراء الغارات الإسرائيلية.

وبحسب المرصد، فقد طالت الغارات كذلك مواقع عسكرية تابعة للنظام السوري والميليشيات الموالية له، أبرزها "الفوج 189" في منطقة جباب بريف درعا الشمالي، واللواء 132 غرب مدينة درعا، وسط تأكيدات عن وقوع إصابات.

أخبار ذات علاقة أكسيوس: الإدارة الأمريكية طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على سوريا

وتأتي الغارات الإسرائيلية في ظل الاشتباكات الدامية التي تشهدها محافظة السويداء، معقل الطائفة الدرزية، منذ يوم الأحد.

ونقل موقع "إكسيوس" عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن إدارة دونالد ترامب طلبت من إسرائيل للمرة الثاني وقف هجماتها على سوريا، وسط أنباء عن اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء.