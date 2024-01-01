لردع "حزب الله".. مغادرة حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تثير قلق إسرائيل

مخاوف وقلق

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الأنباء تعد "مدعاة للقلق"؛ إذ هرعت تلك الحاملة إلى المنطقة في الأيام الأولى من حرب "السيوف الحديدية"، بينما تستعد حاليًّا للرحيل رغم عدم نهاية الحرب.

وذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قرر إرسال "جيرالد فورد" والقوة الضاربة إلى المنطقة؛ بغية ردع ميليشيا "حزب الله" وإيران ومنعهما من الانخراط في الحرب على غزة، وأن المقاتلات التي تحملها، فضلًا عن مقاتلات أمريكية أخرى (في إسرائيل وغيرها) كانت بصدد التدخل لو تطلَّب الأمر ذلك.

صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلت بدورها عن مصادر أمريكية، لم تُسمها، أن سحب الحاملة يأتي ضمن الجدول الزمني المحدد منذ اليوم الأول لوصولها، وأن عودتها تأتي بغرض إعادة تأهيلها؛ لكي يمكنها الاستعداد للمهمات المستقبلية.

وتابعت: "وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أصدرت أوامر لحاملة الطائرات والقوة المصاحبة لها بالتوجه للشرق الأوسط لمساعدة إسرائيل، يرافقها 4 مدمرات وسفينة الصواريخ "نورماندي".

واقتبست عن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق قوله، إن الولايات المتحدة ستعزز وجودها في الشرق الأوسط بمقاتلات من طراز "F-16"، و"F-15"، و""F-35، وكذلك من طراز ""A-10، وأن الهدف هو تعزيز حالة الردع طالما تطلب الأمر ذلك.

هل استجاب نتنياهو للضغوط الأمريكية؟

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ذكرت هي الأخرى، أن حاملة الطائرات التي أتت من أجل ردع "حزب الله" وإثنائه عن الانضمام للحرب ضد إسرائيل، مع أن نهاية الحرب لا تبدو في الأفق.

الصحيفة سلطت الضوء على هذا النبأ وأرفقت معه تفاصيل أخرى حول التوترات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبين الرئيس بايدن، ولا سيما بشأن اليوم الذي سيلي الحرب، ومسألة عودة السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن نتنياهو ألمح إلى موافقته على قيام السلطة بدور في غزة، ما يدل على استجابته للضغوط الأمريكية.

الصحيفة نقلت عن مصدر أمريكي، لم تكشف هويته، أن الحاملة بصدد العودة إلى قاعدة "نورفولك" البحرية في ڨيرجينيا، وأنه في أعقاب عودتها ستبقى أيضًا قوات عسكرية أمريكية كبيرة ومرنة في المنطقة، تضم مدمرات وسفن صواريخ تعمل بالبحرين الأحمر والمتوسط.