"الخط الأزرق".. ساحة المواجهة الخفية بين إسرائيل وحزب الله

تقف بعثة الأمم المتحدة إلى جنوب لبنان على خطّ المواجهة بين إسرائيل وميليشيات "حزب الله"، ويبدو "الخطّ الأزرق" اليوم بمثابة الخطّ الخفي في قلب هذه المواجهة، التي لم تتوقف يوما منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويسلط تقرير لـ"بي بي سي" الضوء على عمل الجنود الأمميين المكلفين بحفظ السلام في هذه المنطقة، في ظلّ التصعيد العسكري الذي لم يرتق إلى درجة الحرب، ولكنه تصعيد لا يتوقف منذ نحو شهرين.

ويقول الكابتن أودان ماكغينيس "إذا سمعت صوت إنذار، فهذا يعني أنك بحاجة إلى الركض إلى أقرب مخبأ".

وماكغينيس هو مدير العمليات التكتيكية للقوات الأيرلندية التي تدير قاعدة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأكد الضابط ماكغينيس لـ" بي بي سي" قائلا "يمكننا سماع أزيز الطائرات الإسرائيلية دون طيار في سماء المنطقة، وهي أصوات تشبه مجففات الشعر أو الشفرات الكهربائية، وهي الآن موجودة بشكل مستمر، ليلا ونهارا، في مدن وقرى جنوب لبنان".

وتتولى بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة باسم "يونيفيل"، مسؤولية حراسة "الخط الأزرق"، وهو الحدود غير الرسمية بين لبنان وإسرائيل.

وتقول "بي بي سي" إنه "على مدى العقود الأربعة الماضية، كانت المنطقة مسرحا لاشتباكات متقطعة بين ميليشيات "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي.

وفي هذه المنطقة تنتشر مجموعة من قوات حفظ السلام المدججة بالسلاح، وتتولى مراقبة الوضع، وتنتقل في قوافل من المركبات المدرعة بين القواعد القريبة من بعضها البعض على طول الخط الأزرق.

ومع وجود المنشآت العسكرية الإسرائيلية عبر الحدود، يقول قائد الموقع، الملازم ديلان كادوغان، إنهم يضطرون في كثير من الأحيان إلى الاحتماء بالمخابئ أثناء الهجمات، ويستمرّ الأمر أحيانًا لساعات، وفق هيئة الإذاعة البريطانية.