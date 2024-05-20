6 قتلى في قصف إسرائيلي على مواقع لـ "حزب الله" في سوريا

قتل ستة مقاتلين على الأقل من "مجموعات موالية لطهران" الإثنين، جراء ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع جنوب غربي حمص السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن ضربات إسرائيلية استهدفت مقراً لميليشيا "حزب الله” اللبناني في منطقة القصير في محافظة حمص قرب الحدود مع لبنان؛ ما أسفر عن ستة قتلى، لم يتم تحديد جنسياتهم بعد، بينما طالت ضربة أخرى مقراً تستخدمه مجموعات موالية لطهران جنوب مدينة حمص، وفق قوله.

وأوضح المرصد في بيان أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت أحد مقرات "حزب الله" بالقرب من مدرسة النابغة الذبياني شمال مدينة القصير أسفرت عن مقتل ستة أشخاص من جنسيات غير سورية.

وأشار البيان إلى أنه سُمع صوت انفجارات عنيفة جنوبي حمص ناتجة عن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع لميليشيات موالية لإيران، وفق تعبيره.