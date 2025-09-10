"الكتلة الوطنية".. مشروع سوري جديد يمثل "الأغلبية الصامتة"

قالت مصادر سورية مطلعة، إن التكتل الجديد في سوريا، الذي أُعلن عنه اليوم الأربعاء، يهدف إلى تشكيل كتلة وطنية عابرة للهويات الضيقة والانقسامات العرقية والمذهبية، بحيث تضم ممثلين عن مختلف الطوائف والمحافظات السورية، وتعبر عن هوية جامعة تمثل الغالبية الصامتة في الداخل السوري.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذا المشروع الوطني جاء ثمرة أشهر من التحضير والتنسيق بين المؤسسين، في محاولة لبلورة رؤية مشتركة تنطلق من معاناة السوريين وتسعى لتوحيد الصفوف في مواجهة التشرذم والمشاريع العابرة للحدود.

تمثيل الغالبية الصامتة

وأكدت المصادر أن إشراك شريحة واسعة من السوريين في هذه الكتلة يهدف إلى أن تكون الكتلة الوطنية عابرة للهوية الضيقة والإثنية والعرقية والمذهبية، وأن تكون كتلة وطنية تمثل كافة السوريين، بحيث يمثل الأعضاء كافة الطوائف والمذاهب السورية ويعبرون عن هويتها الوطنية.

وأوضحت أن المنتسبين يمثلون كافة أطياف الشعب السوري ومن كافة المحافظات، مشيرة إلى أن العمل على هذا التكتل بدأ منذ أشهر، واليوم سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل.

وحول توقيت إعلان الكتلة، قالت المصادر إن هذا التكتل جاء بعد التنسيق بين الأعضاء المؤسسين وترتيب رؤيته ومبادئه وهويته، لافتة إلى أن التكتل منفتح على كافة الدول الإقليمية والدولية، وهو ملتزم بالقرارات الدولية بما في ذلك قرار 2254.

وأكدت أن التكتل لم يبصر النور بتوجيهات إقليمية أو دولية، بل جاء كحاجة ملحة لأن تكون هناك كتلة وطنية تمثل الغالبية الصامتة من الشعب السوري.

بدء العمل الجاد

وشددت المصادر على أن التكتل مشروع وطني وُلد من رحم معاناة الشعب السوري أمام هذا التشرذم والتمزق والمشاريع العابرة للحدود، إذ كان لا بد من تكتل وطني يعمل على ترميم ما خلفته سنوات الحرب، ومن أجل وحدة الأراضي السورية، ومشروع اللامركزية الحديثة لسوريا.

يأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين من إطلاق "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا"، الذي رفع شعار الفيدرالية وعدم الاعتراف بالسلطة الحالية.