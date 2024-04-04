مؤسس "وورلد كتشن": إسرائيل استهدفت فريقنا "بشكل منهجي"

ومضى أندريس قائلًا: إن هذا لم يكن "موقفا ينم عن سوء الحظ (لنقول) يا لسوء الحظ، لقد أسقطنا القنبلة في المكان الخطأ"، مضيفًا: "حتى لو لم نكن ننسق معهم (الجيش الإسرائيلي)، فلا يمكن لأي دولة ديمقراطية أو جيش أن يستهدف مدنيين وموظفين في الإغاثة الإنسانية".

وأوضح أن قافلة المساعدات تعرضت على الأرجح لما يزيد على ثلاث ضربات، لافتًا إلى أنه كان من المفترض أن يكون في غزة مع فريقه، ولكن لأسباب مختلفة "لم يتمكن من العودة مرة أخرى إلى غزة".

وطالب أندريس، الذي تحدث مع الرئيس جو بايدن، يوم أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة ببذل المزيد من الجهود لوقف الحرب"، حيثُ قال: "على الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهود حتى يدرك رئيس الوزراء نتنياهو ضرورة إنهاء هذه الحرب على الفور".