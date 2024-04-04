مؤسس "وورلد كتشن": إسرائيل استهدفت فريقنا "بشكل منهجي"
قال الطاهي الشهير خوسيه أندريس، مؤسس منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية، إن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل 7 من موظفي المنظمة في قطاع غزة استهدفهم "بشكل منهجي وعربة تلو الأخرى".
وأضاف، في مقابلة مصورة مع وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، أن المنظمة كانت على اتصال واضح مع الجيش الإسرائيلي الذي كان على علم بتحركات موظفيها.
ومضى أندريس قائلًا: إن هذا لم يكن "موقفا ينم عن سوء الحظ (لنقول) يا لسوء الحظ، لقد أسقطنا القنبلة في المكان الخطأ"، مضيفًا: "حتى لو لم نكن ننسق معهم (الجيش الإسرائيلي)، فلا يمكن لأي دولة ديمقراطية أو جيش أن يستهدف مدنيين وموظفين في الإغاثة الإنسانية".
وأوضح أن قافلة المساعدات تعرضت على الأرجح لما يزيد على ثلاث ضربات، لافتًا إلى أنه كان من المفترض أن يكون في غزة مع فريقه، ولكن لأسباب مختلفة "لم يتمكن من العودة مرة أخرى إلى غزة".
وطالب أندريس، الذي تحدث مع الرئيس جو بايدن، يوم أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة ببذل المزيد من الجهود لوقف الحرب"، حيثُ قال: "على الولايات المتحدة بذل المزيد من الجهود حتى يدرك رئيس الوزراء نتنياهو ضرورة إنهاء هذه الحرب على الفور".
ونوه أندريس إلى أن "وورلد سنترال كيتشن" لا تزال تدرس الوضع الأمني في غزة قبل استئناف توصيل المساعدات.
وكان مواطنون من أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة من بين 7 من موظفي المنظمة الذين قتلوا عندما تعرضت قافلتهم للقصف، بعد وقت قصير من إشرافهم على تفريغ نحو 100 طن من الأغذية التي تم جلبها إلى غزة عن طريق البحر.
وعبّر الجيش الإسرائيلي عن "أسفه الشديد" إزاء الأمر، ووصفه رئيس الوزراء نتنياهو بأنه غير متعمد، وقالت منظمة الإغاثة إن قافلة المساعدات تعرضت للقصف بينما كانت تغادر مستودعها في دير البلح بعد تفريغ المساعدات.
وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 196 من العاملين في منظمات الإغاثة في غزة قتلوا منذُ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسبق أن اتهمت حماس إسرائيل باستهداف مواقع توزيع المساعدات.