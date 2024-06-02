"واللا": خياران يضعان نتنياهو أمام أصعب "معضلة" في تاريخه

يمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأصعب معضلة في تاريخه؛ إذ ليس أمامه سوى خيارين: إما صفقة جيوسياسية تاريخية كبرى، أو مواصلة عملياته العسكرية بين غزة ومدينة رفح، وفق موقع "واللا"، اليوم الأحد.

وقال الموقع العبري إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، بشكل رسمي، تفاصيل المُقترح الإسرائيلي الهادف لإبرام صفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين داخل غزة، وهو الأمر الأكثر مصيرية بالنسبة لإسرائيل منذ قرار إقامة دولة يهودية، ولا يمكن المبالغة في أهمية هذه اللحظة بالنسبة لمستقبل البلاد، وعلى الجانب الآخر، فإن نتنياهو لا يريد أن يخسر الحكومة، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة البلاد.

والآن، يتعين على نتنياهو أن يختار إما الفوز بالجائزة الكبرى، وهي الصفقة الجيوسياسية التاريخية الكبرى، التي ستضع إسرائيل في قلب تحالف إقليمي ضد التهديد الحقيقي لوجودها المتمثل في إيران؛ أو الاستمرار في الحرب بين غزة ورفح، بحسب الموقع.