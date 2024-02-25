بعد مفاوضات باريس.. أبرز بنود الهدنة المحتملة بين حماس وإسرائيل

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أبرز بنود هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تتضمن صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

ونقل الموقع على لسان مصدرين على اتصال مباشر بالملف، قولهم إن المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين، قدموا إطارًا جديدًا أكثر تفصيلاً لصفقة الرهائن إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع رئيسي في باريس يوم الجمعة.

وبحسب المصدرين، فإن "الإطار المحدث يقترح أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقرب من 40 رهينة محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح مئات الأسرى الذين تحتجزهم إسرائيل، كما سيسمح لبعض الفلسطينيين بالبدء في العودة إلى شمال غزة".

وبحسب الموقع "يريد مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، محاولة التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان"، لافتين إلى إن هناك تقدماً تم إحرازه خلال محادثات باريس قد يؤدي إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

وقال مسؤول أمريكي إنه "تم إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن في باريس يوم الجمعة"، في حين أكد مسؤول إسرائيلي أن "الطرفين ما زالا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق لكن حماس تخلت عن بعض مطالبها"، بحسب "أكسيوس".

ويتضمن الإطار المحدث الذي اقترحته الولايات المتحدة، إطلاق سراح عدة مئات من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق حماس سراح ما بين 35 إلى 40 رهينة إسرائيلية، من بينهم نساء مدنيات ومجندات، ورجال تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وإسرائيليين في حالة صحية خطيرة".

كما يشير المقترح إلى أن يكون من بين المفرج عنهم أسرى مدانون بقتل إسرائيليين ويقضون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة.

ويشمل المقترح الأمريكي أن تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار مقابل كل رهينة يتم إطلاق سراحها، وهذا يعني أنه إذا أطلقت حماس سراح العدد المقترح من المختطفين، 35 إلى 40 للمرحلة الأولى من الصفقة، فسيكون هناك حوالي ستة أسابيع من توقف القتال.

ويتضمن الإطار الأمريكي أيضًا عودة أولية ومحدودة للمواطنين الفلسطينيين إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، والتي ستبدأ أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة بشروط سيتم تحديدها خلال المفاوضات التفصيلية.

كما يشمل المقترح الأمريكي زيادة كبيرة في حجم المساعدات الإنسانية التي ستدخل إلى قطاع غزة.