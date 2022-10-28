استشهاد ضابطين فلسطينيين قرب نابلس

استشهد ضابطان فلسطينيان اليوم الجمعة، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهما بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن بيان لوزارة الصحة قوله، إن "المواطن عماد أبو رشيد (47 عاما) أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن والصدر والرأس، وأعلن عن استشهاده، فيما أصيب اثنان آخران بجروح حرجة أحدهما في البطن والآخر في الصدر".

وفي وقت لاحق، أعلنت "الوزارة استشهاد أحد المصابين وهو الشاب رمزي سامي زَبَارَة (35 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في القلب".

وأشار البيان إلى أن "الحالة الصحية للشاب الثالث مستقرة بعد إجراء عملية جراحية له في مستشفى رفيديا الحكومي".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن "الشهيدين من مخيم عسكر، وهما من مرتبات جهاز الدفاع المدني".

وأضافت أن "قوات الاحتلال أصابت الشاب رامي جمال عواد من بلدة عورتا برصاصة في القدم، خلال انتظاره على الحاجز للمرور، واعتقلته".

بدورها، نقلت وكالة "فرنس برس" عن بيان للجيش الإسرائيلي قوله إنه تلقى معلومات عن "هجوم إطلاق نار من سيارة على هدف عسكري قرب نابلس".

وأضاف البيان أن "الجنود الذين يقومون بنشاط روتيني في المنطقة حددوا مركبتين مشبوهتين، وردوا بالذخيرة الحية تجاههما وتم تحديد الإصابات" دون تحديد ما إذا وقع قتلى.