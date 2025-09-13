قطر: قمة الدوحة ستناقش مشروع بيان حول "العدوان الإسرائيلي الجبان"

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد يوم الاثنين في الدوحة، ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد يوم غد الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مستشار رئيس مجلس الوزراء، ماجد بن محمد الأنصاري إن الدوحة ستستضيف يوم الاثنين القادم، القمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي تعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن الأنصاري أن انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت، "له عدة معان ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".