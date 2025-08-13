وجهتا رسالة لـ"قسد".. أنقرة ودمشق تحذران من مخطط إسرائيلي لإضعاف سوريا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة، وجود تحركات إسرائيلية تهدف إلى إضعاف سوريا وخلق أجواء من الفوضى فيها، خاصة بعد الاشتباكات الطائفية في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية جنوبي البلاد.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الشيباني، قال فيدان إن "علاقات سوريا مع دول المنطقة، بما فيها تركيا، شهدت قفزات نوعية في الأشهر الماضية، رغم وجود أطراف منزعجة من تنمية سوريا وتسعى لإثارة المؤامرات ضدها".

وأضاف أن أنقرة ودمشق تعملان على وضع حلول للمشكلات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة، بهدف إحباط المؤامرات وتذليل العراقيل، وتطوير مختلف المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد، لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين.

وشدّد وزير الخارجية التركي على دعم بلاده لاستقلال سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، معربًا عن تفاؤله بإيجاد حلول جذرية لجميع القضايا شريطة عدم التدخل في شؤونها الداخلية، خاصة من قبل الجهات الساعية لنشر الفوضى.

وقال فيدان إنه لا توجد نية لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لإلقاء السلاح.

بدوره، حذّر الشيباني من محاولات دعم الفوضى وتقويض الاستقرار في سوريا، مؤكداً أن البلاد تواجه اليوم تحديات كبيرة لا تقل خطورة عن تلك التي مرت بها خلال سنوات الحرب.

وقال الشيباني في تصريحات صحفية: "ناقشنا الكثير من الملفات، منها سبل تعزيز التعاون السياسي وآفاق الشراكة الاقتصادية، وأكدنا على ضرورة التنسيق الأمني والعسكري لضبط الحدود ومحاربة الإرهاب".

وأضاف أن سوريا تواجه تدخلات خارجية متعددة، بعضها مباشر وأخرى غير مباشرة، تهدف إلى تقسيم البلاد وتأجيج الفتنة الطائفية.

واعتبر الشيباني أن التدخلات الإسرائيلية تمثل أكبر التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن ما يحدث في السويداء "حدث مفتعل من طرف إسرائيل لبث الفتنة الطائفية"، داعياً "العقلاء في السويداء لتغليب لغة العقل ومنح الدولة المجال للقيام بدورها".

كما انتقد الشيباني المؤتمر الذي عقد في الحسكة، معتبراً أنه "لا يمثل الشعب السوري ولا الغالبية العظمى من مكوناته وطوائفه"، ووصفه بأنه "نقض لاتفاق العاشر من مارس".