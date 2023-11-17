الجيش الإسرائيلي يشدد إجراءاته في القدس ويقمع المصلين في "الأقصى"

تمكنت، اليوم، أعداد قليلة من الفلسطينيين، من الوصول إلى المسجد الأقصى، لأداء صلاة الجمعة، بعد قيام الجيش الإسرائيلي بفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول المصلين إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وشددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها أيضاً في محيط البلدة القديمة من مدينة القدس، ودققت في هويات المقدسيين ومنعت من هم خارج البلدة القديمة من الدخول إليها.

وقمعت القوات الإسرائيلية المصلين في حي "وادي الجوز" وقرب باب "الأسباط"، بعد أن منعتهم من الوصول للمسجد الأقصى لأداء الصلاة، للجمعة السادسة على التوالي.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية أطلقت الغاز المسيل للدموع والعيارات المطاطية ولاحقت المصلين واعتدت على عدد منهم بالضرب.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين عند باب الأسباط، قام المصلون خلالها بدفع الحواجز والدخول إلى الأقصى بالقوة.