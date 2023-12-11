بعد دعوة عالمية.. إضراب شامل يعمّ الأراضي الفلسطينية تنديدًا بالحرب على غزة

بدأت المحال التجارية في الأراضي الفلسطينية إضراباً شاملاً، تنديداً باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، بعد دعوة عالمية للضغط من أجل إنهاء الحرب.

ويهدف الإضراب العالمي للضغط على الحكومات وإجبارها على التحرك بشكل جاد، لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، منذ أكثر من شهرين.

بهذا الخصوص صرح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوّض العام للعلاقات العربية عباس زكي لـ"إرم نيوز": بأن "الإضراب شيء جديد، ويحمل رسالة مهمة للعالم. ولكن في الوقت الحالي يجب أن يكون هناك أكبر تحرك وأكبر انتفاضة؛ لأنه لا يجوز أن تترك غزة وحدها".

وأضاف "في ظل عدم وجود قرار من دول العالم لوقف جرائم إسرائيل في غزة، لا بد لشعبنا أن يجرب كل أنواع التحدي لهذا العالم، الذي أدار ظهره للمقدسات وللإنسانية والقانون الدولي".

وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر لـ"إرم نيوز" إن "الإضراب تظاهرة عالمية لم يشهد العالم لها مثيلا، وهو تأكيد على وقوف العالم أجمع ضد فشل مجلس الأمن بأخذ قرار وقف إطلاق النار، وهو تأكيد أيضًا من العالم للولايات المتحدة أنها سوف تفشل بعزل الشعب الفلسطيني وقضيته عن العالم".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الإضراب سيشمل مناطق واسعة على امتداد العالم، وسوف يتم إغلاق العديد من محطات القطارات في العديد من العواصم تتزامن مع اعتصامات أمام مقرات السفارات الإسرائيلية".

وبين بكر أن المبادرة جاءت من قبل حركات مساندة للشعب الفلسطيني، ولكن وبعد الفيتو الأمريكي الأخير كان هناك تأكيد عالمي على الذهاب نحو قرار الإضراب، مضيفاً "الأراضي الفلسطينية سوف تشهد على كل امتدادها إضرابا شاملا في جميع مناحي الحياة".