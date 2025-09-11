"حزب الله" ينفي اعتقال عناصره في دمشق

نفت ميليشيا حزب الله، الخميس، صحة ما ذكرته وزارة الداخلية السورية بشأن اعتقال عناصر بزعم انتمائهم إلى الحزب في ريف دمشق الغربي.

وأصدر "الحزب" بيانًا أكد فيه عدم صحة الاتهامات، مشددا على أنه "ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على الأراضي السورية"، مؤكدا حرصه الكامل على "استقرار سوريا وأمن شعبها".

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، الخميس، أن الوحدات المختصة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تمكنت من القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا "حزب الله" كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات تهدد أمن واستقرار المواطنين السوريين.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و19 صاروخا من طراز "غراد"، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الملف أحيل إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف المحتملة للخلية.