المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل تتجاوز 6.5 مليار دولار منذ 7 أكتوبر

تجاوزت قيمة المساعدات الأمنية المقدمة من الولايات المتحدة لإسرائيل، منذ هجوم السابع من أكتوبر، 6.5 مليار دولار، بحسب ما كشفته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يسعى إلى تهدئة العلاقات العامة المضطربة بين تل أبيب واشنطن، وسط محادثات حول المساعدات العسكرية والانتقال إلى عمليات أقل كثافة في غزة.

ورغم اعتراضات الجمهوريين، كان مجلس النواب الأمريكي قد أقر في أبريل نيسان الماضي حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وتبلغ المخصصات للمساعدات الدفاعية لإسرائيل ضمن هذه الحزمة 17 مليار دولار، في حين خصص نحو 9 مليارات دولار لتوفير الإغاثة الإنسانية للمدنيين في غزة والمناطق الأخرى المتأثرة بالحرب.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت لجان الكونغرس، في مايو أيار الماضي، بشكل غير رسمي، بأنها تخطط للمضي قدمًا في صفقات أسلحة جديدة لإسرائيل.

وقال مسؤول أمريكي لـ"رويترز" في وقت سابق إن أحدث حزمة أسلحة تشمل قذائف دبابات ومورتر ومركبات تكتيكية مدرعة.

وقد شمل الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، منذ 7 أكتوبر الماضي، تسليمها قرابة 21 ألف ذخيرة، استخدم نصفها في غزة، حيث نقلت واشنطن الأسلحة جوا مباشرة واستندت مرتين إلى قواعد الطوارئ لتجاوز موافقة الكونغرس.

وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليار دولار لإسرائيل، فيما ينتقد مسؤولون أمريكيون بارزون تل أبيب بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين في غزة.