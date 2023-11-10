تقرير: انقسام حاد بـ "نكهة فيتنام" في بريطانيا بسبب حرب غزة

سلطت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها الضوء على الانقسام بين الأجيال الذي كشفت عنه الانطباعات إزاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أنه في ظل الانشغال بمتابعة حرب غزة، يظهر أن الرأي العام في المملكة المتحدة حول إسرائيل وغزة متجانس إلى حد ما، بين الطبقات والمناطق، لكنه منقسم بشكل حادٍ على أساس الأجيال".

وأضافت الصحيفة أن "عامل السن، وليس الطبقة الاجتماعية، هو ما يحدد وجهات النظر السياسية، اليوم، في البلاد وهي مشكلة أكبر بالنسبة للمحافظين".

ولفتت الصحيفة إلى أن استطلاعًا حديثًا للرأي أجراه مركز "يوجوف" البحثي أظهر أن "الأغلبية في المملكة المتحدة تتعاطف مع إسرائيل وغزة، أو (ليس لديهم رأي) حول ما يجري، بينما كان كبار السن أكثر ميلاً إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل على عكس الشباب الأصغر سنًا الذين يؤيدون الفلسطينيين".

ورأت أن "الانقسام بين الأجيال" حول السياسة الخارجية في بريطانيا يحمل "نكهة فيتنام"، حيث يطالب الشباب بوقف العنف فيما يطالب كبار السن بالحاجة إلى النضال من أجل ما هو صحيح"، مشيرة إلى أن ذلك "يضيف بعدًا جديدًا إلى الخط الفاصل الرئيس في السياسة البريطانية والمتمثل في عامل السن".

وتابعت: "كانت السياسة تدور حول عاملي الطبقة والمال، فإذا سمعت لهجة شخص ما ورأيت منزله، ستكون لديك فكرة جيدة عن توجهه الانتخابي، أما الآن فلن يكون لديك أدنى فكرة".

وأفادت الصحيفة أن "عامل السن كان المؤشر الأكثر دقة لكيفية تصويت الناس في انتخابات العام 2019".

وزادت: "لقد وسَّعت الحرب الثقافية الفجوة بين الأجيال، لأن القضايا الثقافية كانت دائمًا تُحدث انقسامًا بين الآباء والأطفال، وإذا ما اخترنا أيًا من القضايا الساخنة حاليًا سنجد أن العمر هو الخط الفاصل في إحداث الاختلاف بين الآراء".