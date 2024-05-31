رغم الحظر.. مظاهرات داعمة للفلسطينيين في فرنسا

شارك أشخاص في مظاهرات داعمة لفلسطين في فرنسا، بعد القصف الإسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح، رغم الحظر الذي أصدرته السلطات لمنع هذه الفعاليات.

وغرمت السلطات الفرنسية، أكثر من 100 شخص في ليون لمشاركتهم في مظاهرة لدعم فلسطين، حظرتها ولاية الرون، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

ومساء الخميس، وعلى الرغم من الحظر الذي فرضته مديرية الشرطة الفرنسية بزعم "المخاطر الجسيمة للإخلال بالنظام العام"، تظاهر حوالي 200 شخص.

ومن المقرر تنظيم مظاهرة جديدة لدعم الشعب الفلسطيني، يوم السبت، الساعة الثالثة بعد الظهر في ساحة بيليكور.