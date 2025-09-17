logo
العالم العربي

السعودية تجدد دعوتها للمجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين

مبنى وزارة الخارجية السعودية المصدر: Getty
إرم نيوز
إرم نيوز

جددت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لإنفاذ القرارات الدولية وتنفيذ حل الدولتين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها الثلاثاء "عن ترحيبها بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي تضمن حقائق عن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلية جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة".

وقالت الوزارة: "إن هذا التقرير يبيّن بكل وضوح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من جرائم وانتهاكات، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات الجادة لإنفاذ القرارات الدولية وتنفيذ حل الدولتين، وإنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

