عشرات القتلى في قصف على غزة.. واقتحامات في الضفة
قتل عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية طال مناطق مختلفة من قطاع غزة، في اليوم السادس والتسعين من الحرب.
وبحسب مصادر محلية ووكالات أنباء، فقد تركز القصف صباح اليوم الأربعاء على الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ومخيم دير البلح وسط القطاع، إضافة إلى المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خانيونس جنوب القطاع.
كما استهدف القصف مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع وبلدة جباليا شمال القطاع.
وغرب رفح جنوب قطاع غزة قتِل 15 فلسطينيًّا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف لطيران الجيش الإسرائيلي لشقة في عمارة سكنية.
الضفة الغربية
في الضفة الغربية تواصلت الاقتحامات الموسعة التي تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي وتشهد عددًا من الاشتباكات التي توقع إصابات يومية بين الفلسطينيين، إلى جانب عمليات المداهمة والاعتقال التي تشمل مختلف مدن الضفة وقراها.
صباح اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بأعداد كبيرة من الآليات، مدينة نابلس في الضفة الغربية، وسط اشتباكات مع الفلسطينيين، وفقًا لما أظهرته مقاطع فيديو متداولة في وسائل إعلام محلية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 9 مواطنين بينهم طفل وسيدة مسنة، برصاص الجيش الإسرائيلي وبالضرب على يد الجنود.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية أن قوات خاصة من الجيش اقتحمت سوق الحدادين داخل البلدة القديمة في نابلس، كما اقتحمت أعدادٌ كبيرةٌ من الجيبات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة، وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة، واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها.
وأشارت إلى أن القوات داهمت عدة منازل ومكاتب وحطمت محتوياتها، مع سماع أصوات دوي انفجارات واشتباكات متقطعة في عدة أماكن بالمدينة.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة بيت لحم، وداهمت عيادة طبية في قرية الرشايدة شرق المدينة وحطمت محتوياتها، وفقًا لمصادر محلية.
إلى ذلك أظهرت مقاطع فيديو متداولة دمارًا واسعًا خلَّفه اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها الذي استمر لنحو 11 ساعة أمس.
وظهر الدمار في الشوارع الرئيسة والفرعية، وفي أحياء المدينة خاصة حي البيادر وأجزاء من المخيم، كما لحق دمار بممتلكات المواطنين والمرافق العامة.