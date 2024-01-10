عشرات القتلى في قصف على غزة.. واقتحامات في الضفة

قتل عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية طال مناطق مختلفة من قطاع غزة، في اليوم السادس والتسعين من الحرب.

وبحسب مصادر محلية ووكالات أنباء، فقد تركز القصف صباح اليوم الأربعاء على الطريق الساحلي في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، ومخيم دير البلح وسط القطاع، إضافة إلى المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خانيونس جنوب القطاع.

كما استهدف القصف مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع وبلدة جباليا شمال القطاع.

وغرب رفح جنوب قطاع غزة قتِل 15 فلسطينيًّا على الأقل وأصيب آخرون، في قصف لطيران الجيش الإسرائيلي لشقة في عمارة سكنية.

الضفة الغربية

في الضفة الغربية تواصلت الاقتحامات الموسعة التي تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي وتشهد عددًا من الاشتباكات التي توقع إصابات يومية بين الفلسطينيين، إلى جانب عمليات المداهمة والاعتقال التي تشمل مختلف مدن الضفة وقراها.

صباح اليوم الأربعاء، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بأعداد كبيرة من الآليات، مدينة نابلس في الضفة الغربية، وسط اشتباكات مع الفلسطينيين، وفقًا لما أظهرته مقاطع فيديو متداولة في وسائل إعلام محلية.