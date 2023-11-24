التمديد لقائد الجيش.. تحدٍ جديد ينتظر لبنان
على وقع التهدئة في غزة التي انطبقت على حدوده الجنوبية، يلتقط لبنان بعضًا من أنفاسه، للنظر إلى جملة من الاستحقاقات السياسية العالقة، من مقعد رئاسة الجمهورية الشاغر منذ ما يزيد على العام، وموضوع التمديد لقائد الجيش، العماد جوزيف عون، الذي سيحال إلى التقاعد في يناير/كانون الثاني.
ورغم أهمية مقعد رئاسة الجمهورية، إلا أن قيادة المؤسسة العسكرية تأخذ صفة الاستعجال، في وقت تعتبر فيه مصادر مطلعة أن التوافق السياسي بين المكونات اللبنانية هو المدخل الأساسي لسد أي شغور، ويفتح أمامه سائر المخارج الدستورية وغيرها من الحلول.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، اعتبر المحلل السياسي سيمون أبي فاضل أن الاتجاه هو لصالح التمديد، قائلًا إنه "في المحصلة سيبقى عون على رأس قيادة الجيش، والحل الوحيد هو التمديد له".
وأضاف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هناك دفعا خارجيا، لا سيما أمريكيا، للتمديد، وأن حزب الله يتقاطع مع هذا الاتجاه ولا يعترض، وليست لديه مشكلة مع عون، موضحًا أن هذا الأمر لا يتعلق بخيارات الحزب المتصلة برئاسة الجمهورية.
ويتم تداول اسم قائد الجيش كمرشح لرئاسة الجمهورية، في وقت لا يحظى فيه مرشح الثنائي الشيعي -حزب الله وحركة أمل- سليمان فرنجية بالتوافق والقبول لدى القوى المسيحية.
واعتبر أبو فاضل أن حزب الله يحرص على عدم استفزاز بكركي ( مقر البطريركية المارونية)، ومن ثم المسيحيين، من خلال الذهاب إلى تعيين قائد جديد للجيش في ظل غياب رئيس للجمهورية، علمًا أنه يعارض في حال المضي بالتمديد للعماد عون موقف حليفه جبران باسيل الرافض لهذا الخيار.
وبحسب مصادر مطلعة على موقف حزب الله، فإن التمديد ولمدة محددة يتقدم على مسألة تعيين قائد جديد أو تولي الضابط الأعلى رتبة سدة القيادة، بانتظار اتضاح الصورة في البلاد.
وأكدت المصادر أنه في ظل عدم التوافق على خيارات أخرى، فإن الجميع سيذهب قبل نهاية ولاية قائد الجيش إلى التمديد له؛ لأن البلاد لا تحتمل شغورًا جديدًا.
وفيما تبقى آلية التمديد غير واضحة بعد، رجحت مصادر أن تسلك طريقها من خلال مجلس الوزراء، كبند يتم طرحه خارج جدول الأعمال؛ نظرا لاعتراض وزير الدفاع موريس سليم ورفضه تقديم اقتراح للمجلس بالتمديد لقائد الجيش.