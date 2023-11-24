التمديد لقائد الجيش.. تحدٍ جديد ينتظر لبنان

على وقع التهدئة في غزة التي انطبقت على حدوده الجنوبية، يلتقط لبنان بعضًا من أنفاسه، للنظر إلى جملة من الاستحقاقات السياسية العالقة، من مقعد رئاسة الجمهورية الشاغر منذ ما يزيد على العام، وموضوع التمديد لقائد الجيش، العماد جوزيف عون، الذي سيحال إلى التقاعد في يناير/كانون الثاني.

ورغم أهمية مقعد رئاسة الجمهورية، إلا أن قيادة المؤسسة العسكرية تأخذ صفة الاستعجال، في وقت تعتبر فيه مصادر مطلعة أن التوافق السياسي بين المكونات اللبنانية هو المدخل الأساسي لسد أي شغور، ويفتح أمامه سائر المخارج الدستورية وغيرها من الحلول.

وفي تعليقه على هذا الموضوع، اعتبر المحلل السياسي سيمون أبي فاضل أن الاتجاه هو لصالح التمديد، قائلًا إنه "في المحصلة سيبقى عون على رأس قيادة الجيش، والحل الوحيد هو التمديد له".

وأضاف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "هناك دفعا خارجيا، لا سيما أمريكيا، للتمديد، وأن حزب الله يتقاطع مع هذا الاتجاه ولا يعترض، وليست لديه مشكلة مع عون، موضحًا أن هذا الأمر لا يتعلق بخيارات الحزب المتصلة برئاسة الجمهورية.