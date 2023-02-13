السودان.. تبرئة وزير سابق في عهد البشير على خلفية قضية "خط هيثرو"

أعلنت محكمة سودانية، اليوم الإثنين، تبرئة كمال عبداللطيف وزير المعادن في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، في القضية الشهيرة "خط هيثرو".

وقررت محكمة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، تبرئة كمال عبداللطيف من تهمة التسبب في فقدان البلاد حق الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولي بلندن، من الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام، وإساءة الموظف العام للقانون بغرض الإضرار أو الحماية.