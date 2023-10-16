"الصحة العالمية" تحذر من "كارثة حقيقية" بسبب نقص الماء والوقود في غزة

حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط أحمد المنظري من تحول نقص المياه والكهرباء والوقود بقطاع غزة المحاصر إلى "كارثة حقيقية" خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

وعلق "المنظري" على نقص الإمدادات الأساسية قائلا، "الأمر قد يحتمل الأربع والعشرين ساعة القادمة بعد ذلك ستكون كارثة حقيقية .. لا وقود وبالتالي لا كهرباء ولا مياه لعموم سكان غزة وبالأخص للمستشفيات والمؤسسات الصحية".

وقال المتحدث باسم وزارة داخلية حركة المقاومة الفلسطينية حماس إياد البزم، اليوم الإثنين، إن إسرائيل لم تستأنف ضخ المياه إلى غزة.