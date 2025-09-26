اشتباكات عنيفة خلال اقتحام إسرائيلي لبلدات في الضفة الغربية (فيديو)

اقتحمت قوات إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، بلدة اليامون بمحافظة جنين في الضفة الغربية، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة، وفق مصادر محلية.

ودخلت أرتال عسكرية ضخمة بلدة اليامون من عدة محاور وسط مواجهات مسلحة مع شبان فلسطينيين حاولوا التصدي للاقتحام الإسرائيلي.

ونشرت حسابات وناشطون مقاطع فيديو توثق ما قالوا إنها جوانب من الاشتباك بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية المقتحمة.

وأفادت مصادر بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل الأسير المحرر محمد عدنان أبو الهيجاء، الذي أمضى 11 عاماً في السجون الإسرائيلية من قبل، خلال اقتحام اليامون.

واعتقلت القوات الإسرائيلية، خلال اقتحام نابلس، الأسير المحرر علاء حميدان خلال اقتحام نابلس الذي لم يمض على إطلاق سراحه سوى 3 أشهر فقط، كما اعتقل الصحفي محمد منى من منزله.

من جهتها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، أن مقاتليها في "سرية اليامون" تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة موجهة من نوع "سجيل 2" استهدفت آلية عسكرية خلال الاقتحام.

وأضافت السرايا أنها فجرت أيضًا عبوة أرضية معدة مسبقًا في آلية عسكرية من نوع "نمر"، مؤكدة استمرار "مقاومة مقاتليها للعدوان الإسرائيلي داخل البلدة".