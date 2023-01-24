طارق بيطار.. محقق عدلي يتحدى بجرأة الضغوط السياسية والقضائية في لبنان

ومنذ ادعائه صيف 2021 على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، خشي كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزله، على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في شباط/فبراير من العام ذاته بعد ادعائه على سياسيين.

لكنه يبدو حتى اليوم صامدًا في مواجهة الضغوط، علمًا أنه نجح أيضًا في منع تسرّب تفاصيل عن تحقيقاته إلى الإعلام. وبالتالي، ليس معروفًا إلى أين وصل في تحقيقاته.

واصطدم عمله بتدخلات سياسية عرقلت مهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها "حزب الله"، على أدائه واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.

ورفع مدعى عليهم تباعاً عشرات الدعاوى لكفّ يده عن القضية. وتمّ تعليق التحقيق أربع مرات آخرها في كانون الأول/ديسمبر 2021.

ورغم الحملة ضده، يحظى بيطار بتأييد لبنانيين كثر على رأسهم عدد كبير من أفراد عائلات الضحايا الذين يعلقون آمالاً على عمله ويرون فيه قاضياً نزيهاً لم يستسلم أمام الضغوط السياسية.

وتقول المحامية سيسيل روكز التي فقدت شقيقها في الانفجار، متحدثة باسم عائلات الضحايا، لوكالة فرانس برس، إن بيطار "جريء لدرجة أنه يواجه سلطة كاملة تعرقل التحقيق".

وتضيف: "تنبع جرأته من ضميره الحيّ لأنه يحقق في أكبر انفجار دمّر مدينة، ويواجه بشجاعة ويتسلّح بالقانون".

واستند بيطار في استئناف التحقيق إلى مطالعة قانونية تفيد بأنه لا وجود لأي نص قانوني يجيز كفّ يد المحقق العدلي عن عمله في قضية مماثلة. ويمكن له أن يدّعي على أي شخص من دون إذن من أي إدارة أو وزارة.