نتنياهو يدعو مقاتلي حماس إلى "الاستسلام الآن"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مقاتلي حركة حماس الفلسطينية إلى "الاستسلام الآن"، قائلاً إنّ نهاية الحركة أصبحت قريبة مع اتساع نطاق الحرب المستمرة، منذ أكثر من شهرين، في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بيان إنّ "الحرب ما زالت متواصلة، لكنها بداية النهاية لحماس، وأقول لإرهابيّي حماس: انتهى الأمر، لا تموتوا من أجل السنوار، استسلموا الآن"، في إشارة إلى رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، رفض نتنياهو الدعوات الدولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ووصفها بأنها لا تتسق مع دعم هدف الحرب المتمثل في القضاء على حركة حماس.

وبيَّن نتنياهو في إفادة أمام حكومته أنه قال لزعماء فرنسا، وألمانيا، ودول أخرى: "لا يمكنكم دعم القضاء على حماس من ناحية، ومن ناحية أخرى الضغط علينا لإنهاء الحرب، وهو ما من شأنه الحيلولة دون القضاء على حماس".