قلق في بغداد إثر عودة مسلسل الاغتيالات

وبين وتوت لـ"إرم نيوز" أن "هناك خشية شعبية وسياسية من عودة مسلسل الاغتيالات في العاصمة بغداد، ولهذا الجهات الأمنية المختصة مطالبة بتكثيف الإجراءات الأمنية، خاصة الجهد الاستخباراتي، والكشف بشكل سريع عن الجهات والأشخاص الذين ينفذون عمليات الاغتيال، وكشف الدوافع والأسباب، وبخلاف ذلك فإن عمليات الاغتيال ستتصاعد، وهذا ما نحذّر منه".

وأضاف أن "لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، ستعمل، خلال اليومين المقبلين، على استضافة عدد من القيادات الأمنية والعسكرية في قيادة عمليات بغداد لمناقشة الإجراءات بعد عودة عمليات الاغتيال، واتخاذ إجراءات تحد منها وتمنع ارتفاعها، كذلك مناقشة الخطط الأمنية، وإجراء بعض التغييرات ببعض القيادات ستكون مطروحة داخل البرلمان".

من جهته قال الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي، إن "عودة مسلسل الاغتيالات في العاصمة بغداد، أمر متوقع في ظل الإخفاق الحكومي بالسيطرة على السلاح المنفلت".

وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "هذا السلاح مازال يهدد الأمن والاستقرار، ومازالت الحكومة عاجزة تمامًا عن اتخاذ أي موقف حقيقي تجاه هذا السلاح، وهذا يزيد من هذه الحوادث لأسباب ودوافع مختلفة".

وحذَّر من أن "عودة مسلسل الاغتيالات في العاصمة بغداد، قد تكون خلفها أجندة سياسية، فأكيد هناك أطراف سياسية مختلفة لا ترغب باستمرار أي استقرار أمني وسياسي، كون ذلك يضر بمصالحها".