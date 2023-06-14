الأمن العراقي يعلن اعتقال قيادي في "داعش"

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، اعتقال قيادي في تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد.

وكشفت الخلية، أن وكالة الاستخبارات العراقية "ألقت القبض على أحد المطلوبين، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، في محافظة صلاح الدين".

وقالت إن القيادي الذي نجحت القوات العراقية في اعتقاله كان "يشغل منصب ما يسمى بـ(المفتي الشرعي) للتنظيم ضمن قاطع صلاح الدين، وأنه متورط في إصدار فتاوى تجيز قتل أفراد الأجهزة الأمنية والمواطنين العراقيين".